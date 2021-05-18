استعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم للصالات

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تنطلق منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات يوم الخميس القادم ، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ، وتستضيف ملاعب وصالات مصر أحداث البطولة التي تنطلف في الفترة من 20 لـ 30 خلال الشهر الجاري.

وتشارك العديد من المنتخبات العربية في بطولة كأس العرب لكرة القدم صالات بمشاركة منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، في البطولة الأولى التي يطلقها الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم 2021 / 2022 .

مواجهات مصر في كأس العرب للخماسي

وتأتي خطوة كأس العرب لكرة القدم للصالات في إطار حرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي، وذلك منذ أن أقيمت النسخة الأولى من البطولة في عام 1998 والتي استضفتها مصر ايضا بمدينة القاهرة وبمشاركة منتخبات مصر وفلسطين والسودان والصومال وليبيا والمغرب والأردن والجزائر، واستطاع المنتخب المصري حسم اللقب في تلك النسخة بينما جاء المنتخب المغربي وصيفاً بينما جاء بالمركز الثالث منتخب ليبيا

تاريخ مشاركات مصر في كأس العرب للصالات

وأقيمت النسخة الثانية في المرة الثانية داخل القاهرة للعام الثاني على التوالي وشهدت تلك النسخة مشاركة منتخبات مصر والعراق وتونس وفلسطين والمغرب ولبنان والجزائر وليبيا ، واستطاع المنتخب المصري الإحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي ، وحل منتخب المغرب وصيفاً للبطولة ايضا بينما جاء في المركز الثالث منتخب لبنان بينما حل منتخب ليبيا رابعا.

وتعد النسخة الوحيدة التي خرجت من الأراضي المصرية كانت عام 2007 والتي أستضافتها منتخب ليبيا قبل أن تعود للأراضي المصرية من جديد في النسخة التالية ، وشارك في نسخة 2007 منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، ونجح المنتخب الليبي في إقتناص اللقب، ثم توجت بنفس البطولة في عام 2008 بمصر .