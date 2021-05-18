/631523/الحرية-المصرى-يشيد-بمبادرة-الرئيس-السيسى-لإعادة-إعمار-غزة

أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار، مؤكدا دعمه وتأييده لجميع جهود القيادة السياسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

ممدوح محمود: مبادرة الرئيس تتسق مع المواقف المشرفة للدولة المصرية

وقال المهندس ممدوح محمد محمود، إن مبادرة الرئيس السيسى التى أعلنها خلال مشاركته فى القمة الثلاثية، التى عقدت اليوم، بقصر الإليزيه بباريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية ليس غريبا على الرئيس السيسى والدولة المصرية، ولكن يتسق ذلك مع المواقف المشرفة لمصر وقيادتها السياسية على مر العصور، فمصر ستظل السند الحقيقى للشعب الفلسطينى فى وقت المحن.

رئيس حزب الحرية المصرى: ثوابت الدولة المصرية واضحة

وتابع:” إن ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية واضحة للجميع، ولا تقبل المساومة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية دائما وأبدا تتصدر جدول أعمال القيادة السياسية والاتصالات المستمرة مع زعماء وقادة دول العالم لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى، كما تتصدر أيضا الدبلوماسية المصرية داخليا وخارجيا، باعتبار أن مصر هى الخط الدفاع الأول عن حقوق الشعب الفلسطينى، والمنطقة العربية.

وأوضح المهندس ممدوح محمد محمود أن مصر ستظل دائما وأبدا قلب الوطن العربى النابض، التى قدمت آلاف الشهداء من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعدالة قضيته الوجودية، وستظل هى الحصن للأمن القومى العربى.

ودعا رئيس حزب الحرية المصرى المجتمع الدولى إلى ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ووقف العدوان غير المبرر على الشعب الفلسطينى، وعلى المقدسات الإسلامية فى مدينة القدس.