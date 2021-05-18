/631525/تراجع-تقييم-فيس-بوك-بعد-حذف-منشورات-دعم-فلسطين

لاقى تطبيق فيس بوك هجومًا شرسًا من قبل المستخدمين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حذف المنشورات والصور التي تدعم القضية الفلسطينية ضد الإحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن حذف العديد من المستخدمين، ليبدأ رواد فيس بوك يردون بحيلة جديدة ليلحقوا خسائر جمة بالتطبيق الأشهر على مستوى العالم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تراجع تقييم فيسبوك على جوجل بلاي، التي أوضحت خسارته لمئات الملايين من الدولارات.

تراجع تقييم الفيسبوك بسبب دعمه للإحتلال الإسرائيلي

لجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى إلى تلك الطريقة بعد قيام فيسبوك بمسح المنشورات والصور التى تدعم الفلسطينين والأعلام وغيرها من مقاطع الفيديو المختلفة، التي كان يدعم بها الوطن العربي الشعب الفلسطيني.

وشن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حملة موسعة لخفض تقييم الفيسبوك، حيث انطلقوا ينشرون طرق خفض التقييم لتشجيع غيرهم على التسبب في الخسائر له بعد دعمه للكيان الصهيونى، ليصل إلى 1.8 على ايفون، و2.9 على اندرويد.

مستخدمو فيس بوك يحتفلون بتراجع تقييمه

علقت إحدى الفتيات على تراجع تقييم الفيس بوك، قائلة: “الريت هيخلي جوجل يشيله اصلااااا من ع الاستور وبجد فعلا هيخسرررر كتير اوي احنا لما بنحط حاجه ف دماغنا بنعملها”.

وكتب آخر، قائلًا: "فيسبوك يحذف أى منشور ينتقد إسرائيل أو يدعم فلسطين ويحذف حسابات الناس اللى تنزل صورة علم فلسطين .. يا ليت تاخذون ثوانى من وقتكم لتقييم التطبيق بنجمة واحدة فى المتجر".

الجدير بالذكر، أن أعرب فيس بوك عن انحيازه التام لإسرائيل، عقب حظر النشطاء الذين خرجوا ليدعموا أهالي فلسطين أمام الغارات الضارية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، بعد نشوب أزمة حي الشيخ جراح، ومحاولة إسرائيل الاستيلاء عليها وإخراج الفلسطنين الموجودين داخل المنطقة.