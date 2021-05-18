جاء ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى القضاء على تلك المناطق وتسكين أهالى هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.
وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المشروع، الذى يُعد إحدى ثمار التعاون الجاد بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، حيث أشار المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، إلى أن المنطقة تضم 12 عمارة بإجمالى 220 وحدة سكنية، لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت تُعد آخر بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحة للسكن وليس بها مرافق، وتحولت إلى عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز، وتتمتع بتوافر مختلف الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى، تحقيقًا لرؤية الدولة فى تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات سكنية آمنة ومجهزة بكافة المرافق، منوها فى الوقت نفسه إلى أن المخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.
كما أجرى جولة تفقدية فى سوق النيل الحضارى بمدينة رأس البر، الذى يُعد من أهم المشروعات بخطة التنسيق الحضارى التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.
وأوضحت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، أن السوق يضم 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة، بجانب الجزء الإدارى والأمنى، والممشى الموازى لنهر النيل بطول 400 م بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه، مؤكدة فى الوقت نفسه أن السوق الحضارى برأس البر يُعد نقلة نوعية مهمة لشارع النيل والمدينة بأكملها، نظرًا لما شهده هذا الممشى السياحى من تعديات، وانتشار الباعة الجائلين به، خلال الفترات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يتابع مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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