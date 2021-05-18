البابا تواضروس يلتقى كشافة كنيسة الملاك بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم الثلاثاء، فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية فريق "بى أرشى أنجليوس" كشافة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر عبده.





واطمأن قداسته على خدمتهم بالكنيسة وافتقدهم بشكل أبوى، وفى نهاية اللقاء قدّم الفريق هدية تذكارية لقداسته، والتقطوا مع الصور التذكارية معه. حضر اللقاء القمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس رافائيل أنيس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بكفر عبده.

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