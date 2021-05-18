عاجل.. صندوق تحيا مصر يخصص حسابا بنكيا لتلقى مساهمات إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم "037037- إعادة إعمار غزة" فى كل البنوك المصرية، لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





وفى ذات السياق، يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية، ستصل لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية". يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة "نتشارك من أجل الإنسانية"، بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس، وبذل المزيد من الجهد فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.

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