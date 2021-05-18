برلمانية تقدم طلب إحاطة حول أزمة تكليف الأطباء دفعة مارس 2021

جدة - نرمين السيد - قدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، بشأن أزمة حركة تكليف دفعة مارس 2021 من الأطباء.





وأكدت السعيد، فى طلب الإحاطة، أن التكليف جاء به نصف الأماكن قاصرة على 3 تخصصات فقط، مما يلزم الأطباء اختيار تخصصات على خلاف رغباتهم وميولهم وقدراتهم البدنية والنفسية وهو ما يؤثر سلبيا على كفاءة عملهم أو يؤدى إلى الهجرة مما يزيد عجز الأطباء فى وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن تكليف غير المصريين من الأطباء جاء على خلاف هذه الحركة، فجاء به عدالة فى التوزيع، وتساءلت النائبة كيف يعقل أن الطالب المصرى ليس لديه الحق باختيار تخصصه أما القادم من الخارج له كل الحق فى ذلك.

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