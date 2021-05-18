مؤسسة حياة كريمة تؤيد مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقـديم مصـر مبلغ 500 مليون دولار كمبـادرة مصـرية مخصصة لصالح إعـادة إعمـار قطاع غزة نتيجـة الأحـداث الأخيرة، مـع قـيـام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الأعمار.





وتؤكد المؤسسة على استعدادها التام للمشاركة فى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بـالجهود المادية والمعنويـة والخبرات المتحققـة مـن خـلال خبرتهـا وجهودها التنموية فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتأتى هذه المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة إعمـار غزة لتعزز الدور القيادى لمصر فى المنطقة العربيـة التـى لطالمـا كانـت درة التـاج لـدول المنطقـة، كمـا تعكـس أولويـة القيـادة السياسية فـى دعـم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين وتؤكد أن اعمار المنطقة العربية مسؤولية مشتركة حيـث تـأتى تأكـيـدا لـدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتعرب مؤسسة حياة كريمة عن فخرها واعتزازهـا بموقف الرئيس عبد الفتـاح السيسى الذى يأتى مؤكداً على مبدأ أن العمل هو الوسيلة التى تبنى بها الأمـم وتعمـر بهـا المدن، وعليه تنضم مؤسسة حياة كريمة لمبادرة سيادة الرئيس لتقديم كافـة سـبـل الـدعم المادى والمعنوى لصالح عملية الإعمار فى قطاع غزة. وفى إطـار ذلـك تـدعو مؤسسـة حيـاة كريمـة كافة الجهات المصرية والإقليمية والدوليـة المعنية بالمضى قدماً فى إعمار غزة جنباً إلى جنب لمبادرة الرئيس عبد الفتـاح السيسى.

كما تدعو المؤسسة منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن مـن أجـل تـوفير الاحتياجـات الأساسية للعائلات الفلسطينية التى تضررت جراء هذا العدوان.