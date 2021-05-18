البابا تواضروس يشيد بمبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بالمبادرة المصرية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جراء الأحداث الأخيرة التى جرت بها، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية الإعمار، فى لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين فى المحنة الإنسانية التى يمرون بها.





وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيانها، أن هذه المبادرة تؤكد بوضوح على دور مصر التاريخى الذى قامت به ومازالت فى دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب.

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