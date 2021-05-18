محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعى يوقعان برتوكول تعاون لدعم المشروعات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، ان البرتوكول الذى تم توقيعه يتضمن تعاون المحافظة مع البنك الزراعى فى مجال التحول من نظام الرى التقليدى إلى نظم الرى الحديثة بأنواعها المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، كما يتضمن تمويل مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات تحويل مزارع الدواجن المفتوحة إلى مزارع مغلقة، وتمويل مشروعات الثروة السمكية وتطوير مصايد الأسماك.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن تمويل تكاليف إحلال وتجديد السيارات بأنواعها المختلفة على مستوى المحافظة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن البرنامج التمويلى "باب رزق" للمرأة الريفية والمرأة المعيلة وصغار التجار والحرفيين وتجار التجزئة والباعة الجائلين، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون فى مجال تطوير وتمويل مشروعات الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية.

ومن جهته ثمن محافظ الفيوم، جهود البنك الزراعى المصرى ووزارة الرى فى دعم مشروعات الرى الحديث بمحافظة الفيوم وتحويل نظم الرى التقليدية "الرى بالغمر" إلى نظم الرى الحديثة "الرى بالرش أو التنقيط" من خلال توفير قروض للفلاحين والمزارعين بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة 5 %، موجهًا وكيلى وزارتى الزراعة، والموارد المائية والرى، بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن حصر كافة المساحات الزراعية الكبيرة بنطاق المحافظة لمخاطبة وزارة الزراعة لإمكانية مد فترة سداد تلك القروض بنفس الفائدة، تيسيرًا على المزارعين.

وأكد "الأنصارى" أن المحافظة حريصة على الاستفادة من امكانياتها الزراعية والحيوانية بالتعاون مع البنك الزراعى، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فضلًا عن دعم المرأة المعيلة والريفية بقروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تساعدهن على تربية أسرهن، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة إنشاء مصنع للنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة للتيسير على الفلاحين من مشقة السفر إلى المحافظات المجاورة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن الزيارة تأتى فى إطار حرص البنك على تعظيم مساهمته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة الفيوم، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بينهما من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشمل العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية، ومشروعات الشباب، وتطوير نظم الرى الحديث، وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية متفردة، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لضخ استثمارات كبيرة بها، لتمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، لوضع الفيوم فى المكانة التى تليق بها بين محافظات مصر من حيث التنمية.

وكشف "فاروق" عن تسليم عدد 30 ماكينة صراف آلى "ATM" للمحافظة، لوضعها فى الأماكن التى وفرتها المحافظة بالقرى التى لا توجد بها ماكينات للصراف الآلى، للتيسير على المواطنين فى هذه القرى، موضحًا أن جميع العاملين بالبنك فى خدمة قطاع الزراعة والنشاط الزراعى والتنمية الريفية وتدعيم المزارع ومساعدة المرأة الريفية.

كما لفت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن المبادرة الرئاسية الخاصة بتطبيق نظم الرى الحديثة بتمويل يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه بدعم من وزارة المالية، وكذا مشروع "باب رزق" الذى سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى، لمنح المرأة الريفية فى القرى قروض مالية ميسرة تتراوح ما بين 2.000 و10 آلاف جنيه، بفائدة بسيطة لإقامة مشروعات إنتاجية تدر دخلاً لهن، وأيضًا مبادرة "بنت مصر" لافتًا إلى أن البنك مول بقيمة 160 مليون جنيه حتى الآن ونهدف للوصول إلى تمويل بقيمة 300 مليون جنيه.

وأشار المتدث الرسمى للمحافظة، إلى أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على تنظيم مؤتمرين جماهيريين بمركزى إطسا ويوسف الصديق، يشارك فيهما مندوبين من البنك الزراعى، لتوعية المرإة الريفية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها لدعم وتربية الأسرة، وعقد مؤتمر ثالث مع مسئولى معامل تجميع الألبان، لتوفير الدعم المالى والتوعية فى هذا الشأن، وكذا التوسع فى فروع البنك، وماكينات الصراف الآلى، والميكنة الزراعية، والزراعة التعاقدية.

كما تم مناقشة مشكلة بطء توزيع كارت الفلاح الذكى، وفى هذا الصدد وجه رئيس مجلس الإدارة، مسئولى البنك الزراع بالمحافظة، بتكليف مندوبين من البنك للتوجه للجمعيات الزرعية بالقرى لتسليم كارت الفلاح للمزارعين والفلاحين بنطاق محل إقامتهم.