العربى لحقوق الإنسان: مبادرة إعادة إعمار غزة تجسيد لدعم مصر للشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، عن بالغ تقدير المجلس للموقف المصرى ممثلا فى تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره العاجل بتبنى مصر خطة إعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار فى ضوء ما تعرض له القطاع من تدمير البنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية بفعل تعدى قوات الاحتلال الإسرائيلى عليه.





وأكد عبد الجواد، فى بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، أن مبادرة الرئيس السيسى تأتى استكمالا للجهود الدبلوماسية المصرية المحورية المبذولة فى اتجاه وقف وتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة والأراضى المحتلة. وقال إن الدعم الفعلى والتضامن مع الشعب الفلسطينى هو الحفاظ على استمرار البنيهً التحتية وإعادة بناء المنازل المدمرة تمكينا للشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه من خلال فى الحياة وكفالة بنية تحتية وحياة إنسانية كريمة. وطالب، فى ختام البيان، المجلس العربى لكافة الحكومات العربية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى بتبى منهج المبادرة والنموذج المصرى فى الدعم الفعال والميدانى فى التضامن الحقيقى مع الشعب الفلسطينى بدعمه ليس فقط سياسيًّا أو دبلوماسيًّا ولكن وبالتوازى بتبنى مسار إعادة إعمار الأرض والبنيان حفاظا على حق الشعب الفلسطينى فى البقاء والنماء الاجتماعى والاقتصادى باعتبار أن تلك أهم مصادر الحفاظ على الهوية الفلسطينية أرضًا وشعبًا وتاريخًا.

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