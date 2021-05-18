الكنيسة الأرثوذكسية تشيد بقرارات الرئيس لإعمار غزة : تؤكد دور مصر التاريخى

أشادت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بالمبادرة المصرية التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جراء الأحداث الأخيرة التى جرت بها، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار، فى لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين فى المحنة الإنسانية التى يمرون بها.

وذكر بيان الكنيسة أن هذه المبادرة تؤكد بوضوح على دور مصر التاريخي الذي قامت به ومازالت في دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.. وصرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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