"مصر تدعم فلسطين" هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: مصر كبيرة بأفعالها

برز هاشتاج "مصر تدعم فلسطين"، ضمن الأكثر تداولا بين رواد موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، على خلفية الدمار الذى لحق بالقطاع بعد الأحداث الأخيرة.

ووجه رواد "تويتر" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للقضية الفلسطينية، وقال أحد المغردين عبر "تويتر": "طب والله يا جدعان كل يوم بيزيد حبى للبلد دي، مصر بتدعم فلسطين"، وقال آخر: "مصر المنارة والأمن والأمان لكل إخواتنا العرب"، وقال مغرد آخر: "تحيا مصر رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو طامع فى ذرة تراب من أرضك يا مصر، مصر بتدعم فلسطين".

هاشتاج مصر تدعم فلسطين

وقال آخر :"هكذا كنا ونحن اليوم، حفظك الله سيادة الرئيس قائدا لنا"، وقال مدون آخر :" السيسى فخر العرب الحقيقى، مصر بتدعم فلسطين"، وغرد أحد المدونين :"مصر الكبيرة من غير دوشة"، وقال آخر :" مش جديد علي مصر دعمها للدول الشقيقة وبالأخص الدول التي بها أزمات".

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