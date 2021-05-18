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برز اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر، على خلفية إعلانه عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
هاشتاج السيسى
وأشاد رواد تويتر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم للفلسطينيين، مشيرين إلى دور مصر القيادى فى القضية الفلسطينية، وأن مصر هى الشقيقة الكبرى للدول العربية.
وقال أحد المغردين: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوحيد اللي ما بيتكلمش شغال وبس لا بيطلع في مؤتمرات يقول شعارات ولا يرفع علم فلسطين والناس تهلل وراه، عايز تساعد فلسطين اتعلم"، وقال آخر: "الرئيس عبد الفتاح السيسى من باريس يعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.. تسلم الأيادى ياريس مصر معاك أم الدنيا لكل أشقائها العرب".
التدوينات
التغريدات
تدوينات
وغرد أحد المدونين :"تحيا مصر السيسى"، وقال آخر :" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة، فيما يكتفي آخرون بإطلاق خطب طنانة فقط".
هاشتاج السيسى
التغريدات
فيما قال أحد المدونين :" عظيمه يامصر بالبطل الإنسان، صاحب الفخامة الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي، كل الدعم و التقدير لسيادته"، وقال آخر :" اللهم زد وبارك، سنخرج من هذه المعركة منتصرين بإذن الله ومستقبل أفضل لغزة، شكرا السيسي شكرا مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يتصدر ترند تويتر بعد تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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