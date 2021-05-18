تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.. صندوق تحيا مصر يخصص الحساب 037037 لإعادة إعمار غزة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وأكد صندوق تحيا مصر استعداده لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).
يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من أجل الإنسانية) بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.
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