رئيس الوزراء يتفقد مشروعات عدة تزامنًا مع إعلان دمياط خالية من المناطق العشوائية

/631527/رئيس-الوزراء-يتفقد-مشروعات-عدة-تزامنا-مع-إعلان-دمياط-خالية-من-المناطق-العشوائية

تفقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضاري تزامنا مع إعلان دمياط خالية من المناطق العشوائية.

مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين

ورافق مدبولي، وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، والذي يأتي تنفيذه تزامنا مع الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.

القضاء على المناطق العشوائية

ويأتي الأمر تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، في القضاء على تلك المناطق وتسكين أهالي هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.

تطوير العشوائيات

وقام مدبولي ومرافقوه بتفقد المشروع، والذي يعد إحدى ثمار التعاون الجاد بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، حيث أشار المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، إلى أن المنطقة تضم ١٢ عمارة بإجمالي ٢٢٠ وحدة سكنية.

عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز

كما لافت إلى أن هذه المنطقة كانت تُعد آخر بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحة للسكن وليس بها مرافق، وتحولت إلى عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز، وتتمتع بتوافر مختلف الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى تحقيقًا لرؤية الدولة في تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات سكنية آمنة ومجهزة بكافة المرافق.

كما نوه في الوقت نفسه إلى أن المخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

أهم المشروعات بخطة التنسيق الحضاري

وقام رئيس الوزراء، ومرافقوه بتفقد سوق النيل الحضاري بمدينة رأس البر، الذي يُعد من أهم المشروعات بخطة التنسيق الحضاري التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضحت منال عوض، محافظ دمياط، أن السوق يضم ٥ باكيات بإجمالي ١٩٢ وحدة، بجانب الجزء الإداري والأمني، والممشى الموازي لنهر النيل بطول ٤٠٠ م بتكلفة إجمالية تبلغ ٣٠ مليون جنيه، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق الحضاري برأس البر يُعد نقلة نوعية مهمة لشارع النيل والمدينة بأكملها؛ نظرًا لما شهده هذا الممشى السياحي من تعديات، وانتشار الباعة الجائلين به، خلال الفترات الماضية.