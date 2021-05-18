/631520/فاطمة-سليم-مبادرة-إعادة-إعمار-غزة-تؤكد-علي-أن-مصر-راعية-للقضية-الفلسطينية

قالت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية اعادة اعمار قطاع غزة، يؤكد أن مصر راعية وداعمة للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول.

المحافل الدولية والاقليمية

وأضافت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، خلال بيان له اليوم، أن الوضع في فلسطين كان سيصبح أسوأ لولا موقف الدولة المصرية والرئيس السيسي، مشيرة إلي أن مصر فتحت المعابر والمستشفيات المصرية، وقدمت معونات تصل إلى أرض فلسطين، فضلًا عن الدعم السياسي للقضية في كل المحافل الدولية والإقليمية.

القضية الفلسطينية

وأوضحت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية بمنظور إنساني، وبمنظور أخر يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أن مبادرة الرئيسي السيسي لإعمار غزة هو تحرك عملي من مصر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.