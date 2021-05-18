/631522/محمود-القط--مبادرة--مصر-لإعمار-غزة-ترجمة-حقيقية-لمسافة-السكة

قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ، و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب حماة الوطن، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما أطلق مبادرة مسافة السكة لمساندة الدول العربية، منذ توليه الرئاسة، بحيث أصبحت امر واقع يتم تنفيذه كلما احتاجت أي دولة في الوطن العربي لذلك.

مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها

وأكد النائب محود القط عضو مجلس النواب، أنه منذ بداية الأزمة الفلسطينية و التعدي الغاشم من المحتل الاسرائيلي على المصلين الفلسطينيين، و على الشعب الفلسطيني، بدأت مصر على الفور بجميع مؤسساتها بالعمل على جميع المحاور فكان الاتصال بجميع الأطراف للتهدئة و إعلان الهدنة و فتح المعبر البري لارسال المعونات و سيارات الإسعاف لعلاج المصابين.

عودة مصر لريادتها اقليميا

ولفت النائب محمود القط إلى انطلاق الدبلوماسية المصرية، للحشد الدولي في جميع المحافل، و إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس عن مبادرة ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار لسرعة استعادة الحياة، التى لن تعود بسهولة، كل ذلك هو ترجمة حقيقية أن الجمهورية المصرية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عادت بقوة لريادتها العربية و أصبحت المحور الرئيسي للمعادلة و التوازن الدولي و الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.