ألابا يوقع على عقود انتقاله لريال مدريد

بات اللاعب الدولي النمساوي على بعد خطوة واحدة من الإنضمام إلى صفوف ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد إنتهاء عقده مع نادي بايرن ميونخ الالماني بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت " أن اللاعب النمساوي ديفيد الابا وقع على عقود إنتقاله إلى ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الايام المقبلة ليصبح الابا أول صفقات الفريق المدريدي حسب شبكه سكاي نيوز

وأشار الصحفي بشبكة سكاي سبورت فابريزيورومانو ان ألابا مضى على العقود المبدئية لإنتقاله لريال مدريد في الصيف المقبل , ومن المقرر ان ينتقل اللاعب لصفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل وسيرحل اللاعب عن بايرن ميونخ بالمجان .

يذكر أن ريال مدريد مازال في صراع مع أتليتكو مدريد لحسم الحصول على لقب الدوري حيث أنه يتبقى جولة ختامية يحتاج فيها النادي الملكي للفوز علىة فياريال مع تعثر أتليتكو مدريد بالخسارة او التعادل حتى يضمن زيدان وكتيبته الفوز بلقب الليجا.

ونجح ريال مدريد في المباراة الاخيرة في تحقيق الفوز خارج ملعبه على أتليتك بلباو حافظ من خلاله على فرصه في الحصول على اللقب ,ومشعلا التنافس على الليجا حتى الثواني الأخيرة من عمر المسابقة .

رحيل الابا للريال بالمجان

وأضاف أن اللاعب سيكون لاعب في ريال مدريد بعد انتهاء الموسم الحالي لبايرن ميونخ وبعد ان ينتهي الاتفاق بين جميع الاطراف على الحل المثل للصفقة يذكر أن الابا انتقل إلى بايرن ميونخ منذ 12 عاما قضاها داخل قلعة الفريق البافاري وحقق فيها العديد من البطولات المحلية والقارية.