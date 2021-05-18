/631526/عمرو-عزت-يحصل-على-موافقة-بشأن--مكتب-توثيق-شهر-عقاري-جديد-لأهالي-بولاق

حصل النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الموافقة على طلب إستغلال مبنى الإدارة التعليمية سابقا، بجوار نقطة الحماية المدنية بشارع المشتل، ليكون مكتب توثيق للشهر العقارى لخدمة أهالى بولاق الدكرور فى كافة المناطق، وسوف يتم التجهيز قريبا لخدمة أهالى بولاق الدكرور تيسيرا على كبار السن وذوى الهمم ،مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المبنى لحى بولاق الدكرور للبدء فى الإجراءات اللازمة .

تحويل مبني الادارة التعليمية الي مكتب شهر عقاري

وكان النائب عمرو عزت حجاج قد تقدم بطلب لاستغلال مبني الادارة التعليمية سابقا، بجوار نقطة الحماية المدنية بشارع المشتل، وتحويلها إلى مكتب توثيق شهر العقاري لخدمة اهالي بولاق الدكرور فى جميع المناطق.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أعلن ‏عن تأييده ودعمه لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ‏غزة التي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.

وتقدم مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على استمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدءًا بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاءً بمبادرة إعمار غزة.

وأدان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وجميع أراضي فلسطين المحتلة التي هي بمثابة انتهاك واضح للشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان.