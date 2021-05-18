/631528/شيرين-رضا-ونوردياب-تساندان-جنا-ابنة-عمرو-دياب-بعد-طردها-من-المدرسة

طُردت جنا دياب الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب، من مدرستها السابقة بعد تشخيصها بمرض فرط الحركة وقلة الانتباة من قبل مدرسيها، حيث وجهت لهم رسالة قاسية جدًا حدثتهم فيها بكلمات مؤثرة عن الحالة النفسية السيئة التي تسبب فيها مدرسيها بعد وصفها بالغباء والكسل.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة شرين رضا ومساندتها لجنا عمرو دياب، وكذلك شقيقتها نور، الذين حرصوا على دعمها.

شرين رضا تدعم جنا عمرو دياب

وقامت كلاً من الفنانة شيرين رضا ونور دياب الاخت الكبرى لجنا بمساندتها وتقديم الدعم لها بعدما تمكنت من استعادة قوتها وتفوقها مرة اخرى، حيث علقت الفنانة شيرين رضا على الرسالة التي نشرتها جنا كاتبة: "المعلمين الجهلة مصدر إالهام للاخرين، أحبك".

كما قامت نور دياب الأخت الكبري لجنا من والدها بإعادة نشر ما كتبته جانا بخصوص المدرسة على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتبت عليها "أحبك"، دعمًا لها والوقوف بجانبها.

مرض جنا عمرو دياب

وكانت جنا قد أوضحت، أنها أرسلت إلى معلم متخصص في صعوبات التعلم، لكنه لم يكن صبورًا معها بالشكل الكافي في التعامل، وأصابها بالفزع لتدهور حالتها، قائلة: " الأن بعد خروجي من هذة المدرسة، حصلت على دبلومة في الغناء، وادرس الادب الإنجليزي وأحقق انجازات حقيقية في مسيرتي المهنية واسعي في الحصول على شهادة في علم الاجتماع من جامعة نوتنجهام او بريستول”.

واختتمت أنها كانت تريد من معلميها الاحتواء والدعم بدلًا من نصحها بالمغادرة، وطلبت منهم مساعدة زملائها الغير قادرين على التعلم"، ووجهت رسالة دعم لمن يعانون من الاضطراب، أن يؤمنوا بقدراتهم وألا يشكون بها لأن مدرستهم أخبرتهم بذلك.