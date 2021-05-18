/631529/سعيد-لطفي-اختبارات-الناشئين-في-مصر-سبوبة

قال سعيد لطفي المنسق العام للزمالك : " الإختبارات في مصر تعتبر سببوبة في الوقت الحالي ، هناك بعض الأندية تقدم إستمارة تقدر بحوالي 100 جنيه من أجل الإستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأموال " وذلك خلال ندوة خاصة مع موقع دوت الخليج .

وواصل : "أناشد جميع اللاعبين عدم الفرحة بإرتداء قميص الأهلي والزمالك ، لان القطبين نفسهم يقومون بإشتراء لاعبين من أندية مختلفة ، الأهم في تلك المسألة هو اللعب ، وانا في حد ذاتي قمت بتطبيق تلك الخطوة على أبني بعد عدم المشاركة في الدوري".

سعيد لطفي ضيفا في دوت الخليج

وقال: " إنبي و المقاولون العرب فقدوا فكرة خروج اللاعبين المميزين خلال الفترات المقبلة ، لكن هناك الأندية التي تميزت بخروج اللاعبين بشكل مميز في الفترات الماضية منها الأهلي و الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز، والعديد من لاعبي الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة بدأت المشاركة مع الفريق الأول". يحل سعيد لطفي المنسق العام لقطاع الكرة بنادي الزمالك، ضيفا على موقع دوت الخليج في ندوة هامة للغاية للحديث عن كل مايخص قطاع الناشئين في الكرة المصرية ، وكيفية الحفاظ على المواهب التي يحظى بها الدوري المصري بل والدول الإفريقية بشكل عام والتي تمثل فيما بعد أعمدة الفريق للعديد من الأندية الكبري الأوربية والعالمية.

واشتهر سعيد لطفي لاعب الزمالك السابق بلقب " مكتشف النجوم " بعدما نجح في إظهار العديد من اللاعبين المميزين على الساحة الرياضية للنور قبل الإلتحاق بأندية الدوري الممتاز ، كما تميز خلال عمله بالقلعة البيضاء حتى وصل لمنصب المنسق العام لقطاع الكرة بالفارس الأبيض.

ويعتبر سعيد لطفي من اللاعبين المميزين اللاعبين المميزين في قطاع ناشئين الزمالك خلال عقد التسعينات من القرن العشرين حتى وصل للفريق الأول وجاور العديد من اللاعبين الكبار أمثال : وحازم امام و عفت نصار ونادر السيد ومحمد صبرى معتمد جمال وأحمد عبد الله.

ولعب لطفي للعديد من أندية الدوري المصري الممتاز ودوري الدرجة الثانية المصرية ، قبل ان يتوجه للتحكيم بعد إعتزال كرة القدم ووصل خلالها للدرجة الأولى في مراحل التحكيم ثم تركه من أجل العمل داخل نادي الزمالك وبمجال الإعلام أيضا