/631530/إبراهيم-المصرى-مبادرة-إعمار-غزة-تؤكد-أن-مصر-كانت-ولازالت-حاضنة-للقضية الفلسطينية

ثمن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية وتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلي أن مصر حاضنه للقضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال.

وقال وكيل دفاع النواب، إبراهيم المصرى:” لقد ساندت مصر القضية فى جميع المحافل الدولية، وكانت القضية أولوية فى مباحثات كامب ديفيد، بكل وضوح، لافتًا إلى أن مصر تعرضت لاتهام حينها من دول وأطراف عده لاترغب فى انهاء الأزمة، ومازالت فى حل المشكلة لاغراض تخدم مصالح دول ومنظمات تزايد على دور المصرى.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب اللواء ابراهيم المصري، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أنه بالحسابات، فإذًا ماذا قدمت تلك الدول وبعض الدويلات منذ أن كانت مصر فى حروب مستمرة من أجل القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن دور تلك الدول اقتصر فى اتجاه واحد فقط وهو تقديم الدعم المالى إلى بعض المنظمات الفلسطينية لتطويعها لخدمة استراتيجية، وكانت ترمى إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة وعلى رأسها مصر.

أطراف التفاوض فى القضية الفلسطينية

وأكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المشكلة تعددت الاطراف فى التفاوض،فضلا عن ان تصاعد الخلاف بين حماس وفتح وظهور ذلك للعالم افقدهما المصداقية.

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وناشد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، شباب مصر الواعد الوطنى أن يقرأ التاريخ ويرى ماقدمته مصر ومازالت تقدمه فى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الجماعة الارهابية كانت تتبنى أى تصعيد فى غزه لزعزعة الاستقرار فى مصر، وتقزيم دور القيادة السياسية وتوجيه الاسلحة لمصر وجيشها وشرطتها وبعد ان انتهت اللعبه وكشف مخطاتطها غيرت اساليب اللعبه ودورهم اقتصر على الهجوم على القيادة السياسية فى مصر عن طريق منصات التواصل الاجتماعى.