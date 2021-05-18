/631531/أخر-تطورات-على-معلول-مع-الأهلي-قبل-مواجهة-صن-داونز

أدى الظهير الايسر التونسي علي معلول تدريبات تأهيلية على هامش مران النادي الأهلي الأول في جنوب إفريقيا استعدادا لمباراة العودة أمام صن صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر إقامتها الثالثة عصر يوم السبت المقبل على ملعب بريتوريا وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الاخيرة.

معلول يعود للنادي الأهلي بالدوري

وكان الجهاز الفني قد ضم علي معلول للقائمة المتجهة لجنوب إفريقيا لملاقاة صن داونز في دور ال 8 لدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد انتهاء برنامجهه الـتأهيلي وكان علي معلول قد اشتكى من العضلة الخلفية في مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر في منتصف فبراير الماضي وقال الدكتور محمد أبو عبله طبيب الندي الأهلي أن علي معلول سيصبح جاهزا للمشاركة في المران بشكل طبيعي بداية من الغد ,كما أنه يستطيع المشاركة في المباراة حسب وجهة تنظر المدير الفني وسافر النادي الأهلي أمس إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة استعدادا لملاقاة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل في تمام ال 3 عصرا .

قائمة النادي الأهلي لمواجهة صن داونز

وجائت قائمة النادي الأهلي كالتالي:

في خط المرمى :الشناوي, علي لطفي,حمزه علاء خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي خط الهجوم : صلاح محسن و ولتر بواليا.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت لصالح النادي الاهلي بهدفين دون رد عن طريق كلا من طاهر محمد طاهر في الشوط الاول وصلاح محسن في القائق الأخيرة من المباراة مستغلا خطا فادح من الحارس الأوغندي دينس أونيانجو