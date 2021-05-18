/631532/صور-الدكتور-أشرف-صبحي-أمام-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ، الثلاثاء، حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للجنة الشباب والرياضة بالمجلس، برئاسة النائب إبراهيم حجازي رئيس اللجنة لمناقشة الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للأندية الخاصة ومراكز التنمية الشبابية.

وزير الشباب والرياضة أمام مجلس الشيوخ

وأعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها بدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمارومشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

وأكد مجلس الشيوخ، أن تلك المبادرة هى استمرارلجهود رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تٌعبرعن موقف مصرالثابت، في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

كما عبرمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف الداعم لكل القضايا العربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

مجلس الشيوخ وإعمار غزة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت أيضا أنها تابعت بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كما توجهت بالشكر والاعتزاز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.

وقالت أيضا :"ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو الجميع للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتدادًا للتنمية في مصر كما تؤكد مصر بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.