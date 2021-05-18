/631533/أول-تعليق-من-محمد-شاهين-على-إهانة-حمو-بيكا-له

أعلن المطرب المصري محمد شاهين الأسباب التي دفعته إلى التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا في أغنية "قلبي شايل وجع" رغم اختلافها الكلي مع نوعية الفن الذي يقدمه، كما أقر بندمه على خوض مثل تلك التجربة.

دوت الخليج يكشف أسباب تعاون المطرب محمد شاهين مع مطرب المهرجانات حمو بيكا في عملهما الأخير، فضلًا عن تفاصيل خلافهما الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق من محمد شاهين على إهانة حمو بيكا له

رد شاهين على منشور حمو بيكا الذي قلل فيه من شأنه داعيًا على من جعله يشعر بأنه فوق الجميع، وأدخله إلى عالم الغناء، فكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: " امبارح المحترم بيقول عليا اللي اسمه محمد شاهين.. أنا هقولك حاجة واحدة يابني.. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي فرضك علينا وعملك قيمة".

واستطرد واعدًا جمهوره بالأفضل: "والله العظيم أنا روحت اغنى الأغنية دي بس قلة حيلة وفقدان أمل بس.. لكن من جوايا و أنتم عارفين لا شكلى و لا فني اللى بحبه عشان اروح اعمل كده.. دى كانت غلطة و ذلة منى فقط لا غير.. وأنا مايشرفنيش اغنى مع حد مش مقدرنى و مش على دراية بأى شئ ولا يفقه فى المزيكا أى حاجة كمان غلطة و انا هجيب حقى كده كده .. واستنوا منى اللى دايمًا متعودين منى عليه".

أزمة حمو بيكا و محمد شاهين الناشبة بسبب أغنية قلبي شايل وجع

كانت بداية انطلاق الأزمة وإشعال الخلاف بين بيكا وشاهين هو المنشور الذي اتهم فيه الأخير حمو بطرح الأغنية دون علمه والسطو على حقه، فرد عليه حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» ساقطًا من عليه تلك التهمة ومبررًا نزول الأغنية بأنه كان نائمًا وأن شركة السوشيال ميديا هي المسئولة عن طرحها.

آخر أعمال محمد شاهين الغنائية

جديرًا بالذكر، أن المطرب محمد شاهين طرح مؤخرًا أغنية «اتنين وحوش» بالتعاون مع نجم «ستار أكاديمي» مينا عطا، وهي أغنية جديدة على طريقة المهرجانات، من كلمات وليد العطار، توزيع رامي المصري و إنتاج سلطان الشن.

بينما كانت آخر أعمال حمو بيكا مهرجانًا بعنوان «نفديكي يا فلسطين»، بمشاركة على قدورة ونور التوت، وطرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

حمو بيكا يدخل عالم السينما بفيلم الديك عياط

كما أنه يستعد بمشاركة عمر كمال لخوض أولى تجاربه السينمائية من خلال فيلم الديك عياط، بعدما تم استبعاد كلًا من الفنان باسم سمرا ورحاب الجمل من البطولة بعد شجارهما الأخير.