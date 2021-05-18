آخر مستجدات الطيران السعودي اليوم 18-5-2021

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، عن عودة الرحلات الجوية في المملكة العربية السعودية.

شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة انطلاق الرحلات الدولية وفقاً لتطبيق قرار السماح للمواطنين بالسفر الدولي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة كورونا.

اشتراط إبراز تطبيق توكلنا

وحرصت إدارة المطار بتوجيه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المسافرين، حيث شملت الإجراءات فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، مع اشتراط إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول لصالات السفر، والالتزام بلبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة إذ سيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة.

إجراءات الأمتعة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية

كما تم اتخاذ تدابير احترازية عند تسليم وإنهاء إجراءات الأمتعة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب توفير 48 ألف من الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، حيث تم توفير 205 من أجهزة التعقيم اليدوي، مع تعقيم دوري للأسطح والأرضيات. في حين كثفت كافة الجهات العاملة بالمطار الحكومية والأهلية مجهوداتها وتعاونها في توفير رحلات آمنة، كما جسد المسافرون روح التعاون والالتزام بتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية المعلنة حفاظاً على سلامة وصحة الجميع .

بدء سريان رفع تعليق سفر المواطنين

استأنفت الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني للمملكة اليوم، تشغيل رحلاتها الدولية عبر ٤٣ محطة دولية في ٣٠ وجهة حول العالم بعد بدء سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

كل أسبوع 153 رحلة من الرياض

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقاً من الرياض إلى حيدر آباد، وانطلاقاً من جدة إلى دكا، أما أولى رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة العربية السعودية فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

وأكدت الخطوط السعودية استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية ، وأن الرحلات من وإلى مدينة جدة سيتم تسييرها من صالة 1 في مطار الملك عبدالعزيز.

أولى الرحلات المغادرة

وقام مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمليات التشغيلية.

كما ودع الضيوف المسافرين من المواطنين على متن أولى الرحلات المغادرة إلى خارج المملكة.

تسيير 100 ألف رحلة

وأوضح أن الخطوط السعودية قد سيرت خلال الفترة الماضية منذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، وهو دليل على جاهزيتها وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وأكد فيما يتعلق بجاهزية الناقل الوطني السعودي لضمان سلامة المسافرين أن الخطوط تطبق أكثر من 50 إجراء وقائيًا في كل مراحل تجربة الضيف، وكانت النتيجة حصولها على التصنيف الماسي من منظمة "APEX" ضمن أكثر 10 شركات طيران أماناً صحياً، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية.

التعقيم اليدوي

وتم تطعيم طاقم الضيافة الجوية بنسبة 100%، كما تخضع طائراتها للتعقيم بشكل دوري، والذي يتم إجراؤه بشكل آلي باستخدام جهاز UVC للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الذي صمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات، بالإضافة إلى التعقيم اليدوي.

ارتفاع أسعار التذاكر بسبب كورونا

ونبهت إلى الالتزام بالاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول التي يمكن الاطلاع عليها عبر صفحة متطلبات السفر، مؤكدةً أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على الرحلات الدولية، حيث لم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي "IATA" هذه الفكرة نظراً لأنها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر.

إقلاع أول رحلة دولية

فيما شهد مطار الملك فهد الدولي اليوم إقلاع أول رحلة دولية على متن الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) والمتجهة إلى مدينة أمستردام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أنه تم الاستعداد لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين بتطبيق العديد من التدابير التشغيلية، التي تضمنت فتح بوابات إضافية في طوابق المغادرة وطوابق الوصول لتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة موظفين فريق نقاط الفحص الصحي ليصبح عددهم أكثر من ٧٠ موظفاً لخدمة مسارات أكثر وتسهيل دخول المسافرين ومرتادي المطار، إضافة إلى توفير ١٢ جهازاً إضافياً للفحص الحراري عند المداخل الرئيسة لصالة السفر، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.