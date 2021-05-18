/631536/سعيد-لطفي---تركت-التحكيم-بسبب-المجاملات-والأوضاع-الصعبة

أكد سعيد لطفي لاعب الزمالك والمسنق العام على قطاع الكرة السابق أنه حزين على مستوى النادي الأبيض في الفترة الحالية، مشددا أن مستوى التحكيم في مصر يدار بالمجاملات وذلك خلال ندوة صحفية في موقع دوت الخليج.

وقال لطفي: " هناك بعض المجاملات في التحكيم المصري ، هناك من يقوم بعمل أبناؤه على حساب بعض الكفاءات الأخرى ، لكن لدينا العديد من الحكام المميزين في الدوري الممتاز ، وهناك بعض الأمر التي لا تساعد التحكيم على الأداء ب القوي منها الإخراج".

وتابع لطفي:" محمود عاشور سبق ولعب في النادي الأهلي و الزمالك ، حتى أنه عندما جاء للقلعة البيضاء كنا نناديه " بلاعب الأهلي " لكنه في التحكيم لا يرى الألوان وهو حكم مميز للغاية ".

سعيد لطفي يكشف مجاملات التحكيم في مصر

وواصل سعيد لطفي: " محمود البنا من أفضل الحكام في مصر ، و الصباحي قمت بتحكيم مباراة له ، لكنني أرى أن أفضل حكم بالدوري المصري هو البنا ويقدم أداء مميز ، وأعتزلت التحكيم في عام 2012 وسعيد بتلك الخطوة لأن المجاملات في مجال التحكيم لا يطاق ". وأضاف الحكم السابق: " اتحاد الكرة في مصر يدير المنظومة بشكل جيد للغاية ، لكن هناك العديد من المشكلات في الدرجات المختلفة ، منها كيفية صعود الفرق خاصة في صعيد مصر ، وكذلك الإهتمام بقطاع الناشئين ، ولابد من فتح القوائم في الناشئين لان هذا سيقضي على العديد من اللاعبين المميزين داخل الدوريات المختلفة ، على سبيل المثال بعض الأندية كانت تقيد 100 لاعب في الموسم ، والأن أنت ملزم بـ 35 فقط ، هذا يعني ضياع الفرص على اللاعبين الأخرين".

وعلق لطفي على مشكلة مباراة الأهلي و الزمالك للناشئين: " كان لابد من إقتسام البطولة بين الفريقين لأن البطولة لم تكتمل من الأساس حتى يعتمد النادي الأحمر على لائحة يعتمد عليها ".

وواصل لطفي : " الإعتماد على القرعة في حسم البطولة أمر غير منطقي بالمرة ، وما يخص أفضل رئيس قطاع ناشئين فإمام محمدين في جزء خاص به لكنه في الفترة الأخيرة لم يعد كما كان ، على الرغم من محاولاته صنع قطاع ناشئين في الاتحاد السكندري، وأفضل رئيس ناشئين حالي هو سيد بازوكا في الإسماعيلي".