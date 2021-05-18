لقاء مثمر للوفد الزيمبابوى بمجلس الشيوخ «صور»

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استقبل مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صباح اليوم، الوفد البرلماني الزيمبابوي رفيع المستوى، الذي يزور مصر في هذه الأيام برئاسة السيد جاكوب ماديندا، رئيس البرلمان الزيمبابوي.

حضور اللقاء

وشهد اللقاء الذى انعقد اليوم، حضور السيد شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى، بالقاهرة، وذلك في إطار توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين.

تأتى تلك الزيارة فى إطار التعاون بين المجالس التشريعية وبحث سبل التواصل بينهما، خاصة فى ظل العلاقات الرسمية التى تربط مصر ودول حوض النيل، وخاصة دولة زيمبابوى.

الشيوخ يوافق على قانون الصكوك السيادية

هذا وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق أمس الاثنين على قانون الصكوك السيادية، بعد نقاش مطول من جانب أعضاء الغرفة الثانية.

وتعد الصكوك السيادية أداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار أمريكي.

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة