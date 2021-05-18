/631539/منال-هلال--مبادرة-إعمار-غزة-تعكس-دعم-القيادة-السياسية للقضية-الفلسطينية

أشادت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار، وبقيام شركات مصرية متخصصة بالمشاركة فى إعادة الإعمار.

وأكد عضو مجلس النواب، منال هلال، أن دعم الشعب المصرى للقضية الفلسطينية من الأشياء المتأصلة بعمق في الثقافة السياسية المصرية والوعي الوطني، لافتًا إلى أن القضية تجاوزت السياسات الحزبية ولديها توافق وطني واسع عبر كل الخطوط الأيديولوجية والسكانية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكدت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مساندة مصر للشعب الفلسطيني علي كافة الاصعدة بإرسال الإمدادات الطبية والغذائية، فضلًا عن فتح معبر رفح البري لاستقبال حالات الجرحي والمصابين الفلسطينين، جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى ندب عدد من أطباء الأطقم الطبي فى المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي، والشيخ زويد للمساهمة فى علاج الحالات القادمة من قطاع غزة باتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

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وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية التى عقدت في باريس بشأن تطورات الأوضاع في الاراضى الفلسطينية عن دعم مصر لإعادة اعمار غزة بعد تدميرها بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار،مع قيام الشركات المصريه المتخصصة في تنفيذ عمليات الأعمار، دلاله على ان مصر هى الداعم والسند الأكبر للشعب الفلسطيني ومركز ثقل واتزان الوطن العربي.