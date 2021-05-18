/631541/الجمعة-مستقبل-وطن-ينظم-قافلة-مساعدات-للأشقاء-بفلسطين-بمشاركة-حزب-حماة-الوطن-وتنسيقية-شباب-الأحزاب

أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تنظيم قافلة مساعدت للشعب الفلسطيني تتحرك يوم الجمعة المقبل، لمعبر رفح، وذلك بالتنسيق مع حزبى حماة الوطن الشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، وذلك فى إطار تحمل الدور المجتمعى.

وأضاف رشاد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية يدعو للفخر والتقدير والاعتزاز، وفى عهد القيادة السياسية أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى، والموقف المصرى على مر التاريخ يدعو للاعتزاز بهذه الجهود العظيمة المبذولة فى هذا الصدد.

قافلة مساعدات لمسقبل وطن الجمعة القادمة

وأشار رشاد، إلى أن الجهود العظيمة التى تبذلها القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية يؤكد أن مصر تعتبر هذه القضية أولوية، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم للقضية الفلسطينية يشعرنا بالفخر والاعتزاز.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار قائلا : "نثمن كقوى سياسية وحزب مستقبل وطن الجهود المستمرة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى القضية الفلسطينية ومبادرة إعادة إعمار غزة، ونعبر عن كافة تقديرنا واحترامنا عن تلك الجهود المصرية التى لا تنقطع".

من جانبه قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نشكر ونثمن دور القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، وندعو المجتمع للمشاركة فى عملية إعادة الإعمار".

تنسقية شباب الأحزاب تشارك بقافلة مساعدات فلسطين

وثمن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ووجه يونس الشركات المتخصصة لدعم القرار، ودعوة الجميع حتى تكون عملية إعمار غزة وتحقيق التنمية للأراضي الفلسطينية امتداد لعملية التنمية التى تتم على الأراضى المصرية.

وقال النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية، ولم تتأخر مصر عن دعمها للقضية الفلسطينية ، بل وتعتبرها ذات أولوية.

وتابع نصير، أن مصر ماضية فى التحرك للدفاع عن القضية الفلسطينية، وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى.

ووجه نصير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، على الجهود الحديثة لكشف حقائق ممارسات جيش الاحتلال، ومساعدة مصر حكومة شعبا لاخواتنا الفلسطينين لاقامة دولة مستقلة ذات سيادة، والقضية غير قابلة للانتصهار ، وأن الحزب قادر على تحمل المواجهة، متابعا:" القضية تحرير وطن، ونعلن أننا مع القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من قرارات ونثمن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.