أسقف المنيا يبحث مع الأسقف العام للشباب إمكانية إقامة مهرجان الكرازة

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، حيث ناقشا إمكانية إقامة مهرجان الكرازة هذا العام، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، ووباء كورونا.





وتناقشا الطرفان فى العديد من التصورات والبدائل المطروحة لاستمرار المهرجان، وكيفية أداء الامتحانات فى شتى المجالات، وذلك مع بداية الإجازة الصيفية. جدير بالذكر أن الأنبا مكاريوس ضمن أعضاء اللجنة المركزية للمهرجان.

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