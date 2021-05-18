وأثنت الهيئة، فى بيان اليوم الثلاثاء، على الموقف الذى اتخذته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى بفتح معبر رفح لتقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين وإغاثة الجرحى، وكذلك استقبال المستشفيات المصرية للمصابين منهم لعلاجهم جرَّاء العدوان الإسرائيلى.
وقال زين "إننا نشيد بتلك المواقف العظيمة لقائدٍ وطنى فى دعم الشعب الفلسطينى والحقوق المشروعة له، وهى المواقف التى تؤكد أن لديه موقف ثابت فى كل ما يخدم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة".
وأكد زين استمرار الهيئة الوطنية للإعلام فى تقديم المساندة الإعلامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، مشددًا على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام فى المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة واستقلال دولته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للإعلام تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لدعم الأشقاء الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.