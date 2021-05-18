الوطنية للإعلام تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لدعم الأشقاء الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، تأييدها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وأثنت الهيئة، فى بيان اليوم الثلاثاء، على الموقف الذى اتخذته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى بفتح معبر رفح لتقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين وإغاثة الجرحى، وكذلك استقبال المستشفيات المصرية للمصابين منهم لعلاجهم جرَّاء العدوان الإسرائيلى.

وقال زين "إننا نشيد بتلك المواقف العظيمة لقائدٍ وطنى فى دعم الشعب الفلسطينى والحقوق المشروعة له، وهى المواقف التى تؤكد أن لديه موقف ثابت فى كل ما يخدم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة".

وأكد زين استمرار الهيئة الوطنية للإعلام فى تقديم المساندة الإعلامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، مشددًا على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام فى المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة واستقلال دولته.