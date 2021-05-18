إنفوجراف.. المجتمع المدنى يدعم مبادرة السيسى لإعمار غزة

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وعقب الإعلان عن المبادرة من قبل الرئيس السيسى، سارع المجتمع المدنى فى مصر بإعلان دعمه وتأييده للمبادرة، إذ أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعمه للمبادرة، مؤكدا أنها نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية دعما لفلسطين.
كما أكدت تنسيقية شباب الأحزاب، أن القيادة السياسية المصرية هى خط الدفاع الأول عن فلسطين.
بدورها، أصدرت عدة أحزاب منها "مستقبل وطن - المصريين الأحرار - الغد - الوفد - حماة الوطن"، بيانات تؤكد دعمها للمبادرة، مؤكدين أن المبادرة تعبر عن المواقف القومية الشجاعة للرئيس.
كما أعربت مؤسسة بيت العرب برئاسة الدكتورة هند جاد، عن دعمها وتأييدها لمبادرة الرئيس، واصفة القرار بالعظيم.
وجاء إعلان الرئيس السيسى لمبادرة إعادة إعمار غزة، خلال مشاركته فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم، بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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