الرئيس الفلسطينى يعرب عن شكره للموقف الوطنى والقومى للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس «أبو مازن»، اليوم الثلاثاء، عن تقديره وشكره للموقف الوطنى والقومى الذى أعلنه الرئيس السيسى فى مبادرته الهامة للمساهمة فى دعم الشعب الفلسطينى من أضرار العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة.





وأكد عباس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا الموقف القومى والتاريخى يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبى فى دعم الشعب الفلسطينى والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن مصر كانت ولا زالت السند القوى والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطينى الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.

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