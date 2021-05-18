انقطاع المياه عن أرض اللواء وبولاق الدكرور بالجيزة لمدة 6 ساعات 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة وهى: (أرض اللواء- ترعة المجنونة - بولاق الدكرور)، وذلك الساعة 12 من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع بناء على طلب الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة؛ لربط خط المياه قطر 500 مم المتواجد أسفل كوبرى ناهيا أمام شارع المجنونة والمتعارض مع قواعد المحور.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.
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