/631542/حزب-مصر-الحديثة-يعلن-دعمه-لمبادرة-الرئيس-السيسي-في-إعمار-قطاع-غزة

أعلن حزب مصر الحديثة دعمه لكافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاشقاء في فلسطين،لافتا إلى اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة اعادة اعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى اعادة الاعمار.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

واعرب حزب مصر الحديثة، خلال بيان له اليوم، عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام،مشيرا إلى فتح مصر لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال حالات المصابين والجرحي من الفلسطينيين الناتجة عن القصف العشوائي لقوات الاحتلال الاسرائيلي، فضلا عن ندب عدد من الاطباء الاطقم الطبية بجميع المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء، والعريش المركزي والشيخ زويد.

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وأشاد حزب مصر الحديثة، بمبادرة الرئيس السيسي بتخصص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية اعادة الإعمار ، مؤكدا دعمه وتأييده لهذه المبادرة.