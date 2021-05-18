/631543/تعرف-على-طاقم-تحكيم-مباراة-السوبر-بين-الاهلي-والجيش

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن اسناد مباراة السوبر المصري بين كل من النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في بداية يوليو المقبل إلى طاقم تحكيم مصري ,وذلك بعد أن أثبت الحكم المصري كفائته في إدارة مبارتي القمة الماضيتين .

وقام اتحاد الكرة بإبلاغ لجنة الحكام بضرورة اسناد أي مباراة في الفترة المقبلة للحكام المصريين وعدم الاعتماد على الحكم الأجنبي في اي مباراة

اتحاد الكرة يجدد الثقة في وجيه أحمد

واستقر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تمديد الثقة في الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وإعطاؤه الفرصة كاملة في الفترة المقبلة ,وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر به كل من محود البنا وأمين عمر في لقائي القمة السابقتين .

يذكر أن لائحة المسابقات الخاصة بالجبلاية تنص على أن مباراة السوبر تكون بين كلا من بطل الكأس وبطل الدوري ,اما في حالة اذا حصل فريق على البطولتين فوقتها يكون طرفي اللقاء بطل الدوري ووصيف الكأس ,قبل أن يقوم اتحاد الكرة بتعديل في اللوائح ونص التعديل على أن في حله فوز فريق بالبطولتين تكون السوبر بين كلا من بطل ووصيف الدوري