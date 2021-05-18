/631544/نجوم-الفن-في-لبنان-يشنون-حملة-هجوم-مريعة-ضد-شربل-وهبة

تعرض شربل وهبة وزير خارجية لبنان لحملة هجوم شنيعة من قبل أبناء الوطن العربي وخاصة أهل لبنان، وذلك بعد تصريحات صادمة أثارت الوسط السياسي والفني في لبنان، اتهم من خلالها الدول الخليجية بإرسالها الدواعش إلى البلدان العربية.

دوت الخليج يكشف رد فعل قاسي من نجوم الوسط الفني ضد شربل وهبة بسبب تصريحاته عن لبنان وذلك عبر موقع التدوينات الشهير “تويتر”.

لم يغفل الوسط الفني التعبير عن غضبهم وابداء رأيهم الشخصي في تلك الواقعة خاصة اللبنانين، فدائمًا ما يسعون للدفاع عن الوطن العربي بكامل طاقتهم حتى وإن كانت القضية لا تخص دولتهم فهم يتكاتفون معًا حتى الانتهاء من تلك الأزمات سواء سياسية أو فنية أو أزمة اجتماعية تعرض لها دولة معينة.

ردًا قاسيًا من نيشان على تصريحات شربل وهبة

فكتب الإعلامي نيشان عبر تويتر مهاجمًا وزير خارجية لبنان: "‏يخرج الكلام من فم وزير الخارجيّة وكأنّه مُصاب بِإسْهالٍ شَفَويّ، هذه إساءة للدّول العربيّة وصفعة لِمِئات الآلاف من اللبنانيّين العاملين في دول مجلس التّعاون الخليجي.

وتابع نيشان: "يا شربل وهبة: قادة تلك الدّول يمنحون مواطنيهم حياةً واستقرارًا،أنتم ماذا تصنَعونَ بِخَيْباتِكُم في لبنان؟!".

نوال الزغبي تخلي مسؤوليتها من تصريحات شربل

وقالت نوال الزغبي، إن ماقاله شربل لا يمثلها ولا يمثل أهل لبنان بأي صلة، فكتبت: "تصريح وزير الخارجية شربل وهبة لا يمثلني إطلاقًا، يا ريت ما بقى تدلوا بتصريحاتكن وتتحفونا فيها، ارحمونا".

ناديا بساط تعبر عن استيائها من تصريحات وزير خارجية لبنان

وأعربت مقدمة البرامج اللبنانية ناديا بساط عن استيائها، قائلة: ‏"قَضيتْ على اللبناني في البلد بِكُلّ الوسائل المتاحة، على الأقل اترك اللبناني في الخارج بسلام وعم يشتغل!، إرحمونا من كبّ الحكي غير المسؤول والخاطئ، دُوَل ما شفتوا منها الاّ الخير يا عيب الشوم".

زين عمر يشيد بموقف السعودية مع اللبنانين

حرص زين عمر على إبراز موقف السعودية مع اللبنانين، ووجه لهم خالص الشكر والاحترام رافعًا شعار "شربل وهبة لا يمثلني": "شربل وهبة انت وأمثالك بالسياسة تتحملون كل ما يحصل للبنان..تحية لكل السعوديين و لكل الأشقاء العرب لكم كل الحب، شكراً لكم لكل ما قدمتم للبنان وشعبه من مساعدة وشكرًا لكم لأنكم تحتضنون الالاف العائلات اللبنانية على أراضيكم".

عاصي الحلاني يوجه رسالة صارمة لرؤساء دولة لبنان

وجه عاصي الحلاني رسالته بطريقة غامضة حيث أعرب عن استيائه من موضع لبنان بشكل عام مشيرًا إلى استغلال رؤسائها في نهب أموالها ونشر الفساد داخل الدولة، فقال: "ألا يكفيكم فساد في السياسة وسرقة أموال الشعب اللبناني وتراكم الدين.. وصلت بكم المواصيل إلى إفساد علاقاتنا التاريخية مع أشقائنا ومحيطنا العربي.. ونحن بأمس الحاجة أن يكون كل أشقائنا العرب إلى جانبنا في هذه الظروف الصعبة.. الله يعين لبنان".

أول تعليق من تركي آل شيخ على تصريحات شربل وهبة

علق المستشار السعودي تركي آل شيخ، على حديث وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة قائلًا:" ‏أولاً افتخر أني بدوي وأفتخر إني راعي غنم اللي على فكرة وظيفة أكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفتخر إني من أرض الأبطال والصحابه، اللي أقدر أقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام".

ليرد عليه الفنان راغب علامة قائلًا: "إي والله يا أخي أبو ناصر، الله يعين الشعب اللبناني، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم".

اليسا تشعل النيران في وجه شربل وهبة

وجاء رد إليسا على الأزمة التي وضعها شربل في وجه لبنان واللبنانيين قائلة: "‏عهد الفشل والغباء.. شربل وهبة.. قبل ما تفكر بال ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج.. فكر بعهد عون و حزب الله شو صار بال ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو.. يا ريت عملتو 1% من اللي عملته السعودية ل لبنان.. غبي".