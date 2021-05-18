/631547/الكاف-يختار--أليو-ديانج-أفضل-لاعب-في-جولة-الذهاب-بدوري-الأبطال

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي كاف عن اختيار المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي أفضل لاعب في مباريت الذهاب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا

وساهم ديانج بشكل ملحوظ في فوز فريقه النادي الأهلي على صن داونز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الأهلي وي السلام يوم السبت الماضي ووفقا ل لحساب الرسمي للاتحاد الافريقي كاف فإنه أعلن عن اختيار اللاعب الدولي المالي اليو ديانج نجم خط وسط النادي الأهلي بأفضل لاعب في جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتفوق ديانج على كلا من: سمير نوركوفيتش لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زكريا دراوي لاعب شباب بلوزداد الجزائري، وميلود ربيعي لاعب مولودية الجزائر.

وسبق تواجد أليو ديانج في فائمة أفضل لاعب في الجولة في أكثر من مرة

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

وشهدت قائمة النادي الأهلي التالي : لقد أرسلت اليوم، الساعة 7:25 م في حراسة المرمى الشناوي,علي لطفي و حمزه علاء لقد أرسلت اليوم، الساعة 7:25 م خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

وشهدت قائمة اأهلي عودة كلا من حمدي فتحي ومعلول بعد تعافيهما من الاصابة

فضلا عن غياب كلا من مروان محسن ومصطفى شوبير للاصابة