/631548/محمد-سلامة-يستعد-لتصوير-الجزء-الثاني-من-الحرامي-بضم-محمد-جمعة-للأبطال

يستعد المخرج محمد سلامة للبدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" الذي يدخل ضمن قائمة المسلسلات الالكترونية التي تلقى نجاحاتها من خلال المنصات الرقمية.

دوت الخليج يكشف تصوير الجزء الثاني من مسلسل الحرامي، فضلًا عن تفاصيل الجزء الأول منه.

قرر محمد سلامة ضم نجوم جدد لأحداث الجزء الثاني من مسلسل الحرامي لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن سوى الفنان محمد جمعة، بالإضافة إلى بعض نجوم الجزء الأول وهم رانيا يوسف، وبيومي فؤاد وأحمد داش، ورنا رئيس وكارولين عزمي.

مسلسل الحرامي

ينتمي مسلسل الحرامي إلى نوعية الأعمال ذات الـ 10 حلقات ويتم عرضه على المنصات الرقمية في 10 داقائق فقط لكل حلقة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل الحرامي الجزء الأول

وتناول الجزء الأول من المسلسل بشكل كوميدي قصة عائلة تعود بشكل غير متوقع للمنزل، يجد شاب غير محترف خطط لسرقة الأسرة نفسه في موقف عصيب، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

آخر أعمال محمد جمعة

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد جمعة شارك في موسم رمضان الحالي بالمسلسل السياسي "هجمة مرتدة" الذي تناول تفاصيل عمليات سرية من ملفات المخابرات المصرية، في التصدي وكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التى شهدتها مصر والمنطقة العربية، خلال الفترة من ٢٠٠٧ وصولًا لما بعد ثورة يناير.

المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، علي قنديل.