/631549/محمد-الحسيني-تخصيص-الرئيس-500-مليون-دولار-لإعمار-غزة-نابع-من-حس-وطني

ثمن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القرار التاريخي الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

محمد الحسيني: قرار الرئيس السيسي تاريخي

وأكد عضو مجلس النواب، محمد الحسيني، أن هذا القرار يدخل فى سياق ممتد من العطاء بالنسبة للقضية الفلسطينية، التى هى محور اهتمام الدولة المصرية، بدءًا من القيادة السياسية وأيضًا على المستوى الشعبي.

كما أشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لايغفله أحد، مشيرًا إلى أن المتابعين للقضية الفلسطينية يدركون جيدًا أن الدولة المصرية هي الفاعل الوحيد على الأرض تجاه أي تصعيد ضد الفلسطينين، وعامل أساسي في محاولات التهدئة بين الطرفين علي مدار عقود.

محمد الحسيني: مصر قدمت الغالى والنفيس من أجل القضية الفلسطينية

واستكمل عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" إن مصر قدمت الغالى والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، وبذلت قصارى جهدها دون النظر لاعتبارات إقليمية أو دولية أو لحسابات شخصية، واستغلت دورها الإقليمى ومشاركتها فى المحافل الدولية لدعم القضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد الحسيني:" الرئيس السيسي، أعاد لمصر رونقها الدولى وذلك من خلال الحضور القوى والبارز فى العديد من المناسبات العربية والدولية.

كما أكد عضو مجلس النواب، محمد الحسيني، على أن الاعتداءات الاسرائيلية التى توجهها قوات الإحتلال تدخل فى سياق جرائم الحرب التى لا تغتفر، ولابد من إطلاق فورى للنار.