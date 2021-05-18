تنسيقية شباب الأحزاب تنظم فعالية عن دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الفعالية التى تنظمها التنسيقية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى، والدكتورة هبة رؤوف مدرس العلوم السياسية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما يشارك فى الفعالية التى يديرها الإعلامى أحمد عبدالصمد، مذيع نشرة التاسعة على التلفزيون المصرى، النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتأتى الفعالية بالتزامن مع الدور المصرى الفريد، منذ بداية الأزمة المشتعلة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بين المقاومة وقوات الاحتلال، والقصف المتواصل لقطاع غزة، وصولا لتقديم مصر مبادرة لإعادة إعمار غزة تتحمل فيها 500 مليون دولار.

ويتناول المتحدثون فى الفعالية، التشابكات الإقليمية والدولية والموقف المصرى الصلب من الأحداث، وكذلك عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن إصدار بيان يدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخرق اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بالحرب، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسى فيما يتعلق بالتمييز والتناسب فى شن العمليات العسكرية.