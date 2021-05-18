عاجل.. السيسى يلتقى مديرة صندوق النقد على هامش زيارته لباريس

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولى، خلال الأعوام الماضية، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التى أدت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى مصر، مشيراً إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصرى.

كما أكد الرئيس فى ذات السياق أن الشعب المصرى كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية، التى تم اتخاذها فى هذا الإطار، بما ساهم فى إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التى شهدت ركوداً اقتصادياً على المستوى العالمى بينما سجل الاقتصاد المصرى نمواً ايجابياً لافتاً خلال تلك الفترة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن السيدة "جيورجييفا" أكدت من جانبها تطلع صندوق النقد الدولى إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتى تعد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصرى رغم جائحة كورونا، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً فى الاعتبار التحسن الجارى فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجياً.

كما أكدت "جيورجييفا" حرص صندوق النقد الدولى على الاستمرار فى إبراز قصص النجاح التى تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذاً فى الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى فى المنطقة وخارجها.