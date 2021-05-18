أفريقية النواب تشيد بمبادرة الرئيس السيسى: تؤكد أن فلسطين فى قلب مصر

جدة - نرمين السيد - أكَّد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب النائب الدكتور شريف الجبلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل فى قلب اهتمامات مصر قيادة وحكومة وشعباً.





وقال الجبلى، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة السيسى لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة تمثل ضربة البداية لإعادة الإعمار داخل القطاع بعد الدمار الذى تعرض له نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على البنية الأساسية والمنشآت السكنية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد للعالم كله أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على المواقف المصرية والتاريخية لدعم القضية الفلسطينية والاهتمام الكبير من مصر بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلسطينيين.

وأشار الجبلى إلى أن أكبر دليل على ذلك إسراع وزارة الأوقاف بتخصيص 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالى غزة وذلك بعد إعلان الرئيس السيسى لمبادرته من قلب العاصمة الفرنسية باريس، مطالباً من جميع دول العالم أن تقدم مبادرات مماثلة لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.