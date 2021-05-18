جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تماشيًّا مع توجه الدولة لضبط مساحات الأرز المنزرعة والتى تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وفى إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الموارد المائية والرى؛ فقد تم تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: لا تهاون فى مخالفة المساحة المحددة لزراعة الأرز موسم 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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