السيسي: الشعب المصري صاحب الدور الرئيسي في الإصلاح الاقتصادي  

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما أسهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركودًا اقتصاديًا على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نموًا ايجابيًا لافتًا خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة باريس مع السيدة كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

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