غدًا.. تعديل تركيب عدد من القطارات بين القاهرة والإسكندرية والأقصر  

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب عدد من القطارات بين القاهرة الإسكندرية الأقصر والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية ليكون التركيب بعدد 11 عربة؛ وذلك اعتبارا من الغد، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية وبالعمل على تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

1- تعديل تركيب

تعديل تركيب قطار157 الاقصر / الإسكندرية اعتبارا من يوم الغد

تعديل تركيب قطار1108 الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من يوم 20/5 /2021

2- إمتداد مسير

يتم امتداد مسير قطاري 974 / 975من القاهرة إلى الأقصر

وذلك أعتبارآ من يوم 5/6/2021 على ان يقوم قطار 974 من القاهرة إلى الأقصر الساعة 5:30 صباحا بنفس التركيب

ويعود يوم 6/6/2021 بقطار 975 من الأقصر إلى القاهرة على أن يقوم الساعة 8:00 صباحا

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