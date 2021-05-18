الرئيس السيسى يلتقى مدير عام صندوق النقد الدولى فى باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة باريس مع "كريستالينا جيورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الماضية حيث أعرب الرئيس السيسى خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي أدت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، مشيراً إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصرى.

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