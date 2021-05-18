الرئيس السيسى: الشعب المصرى كان له الدور الرئيسى في نجاح تنفيذ عملية الإصلاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركوداً اقتصادياً على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نمواً إيجابياً لافتاً خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس مع "كريستالينا جيورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي.